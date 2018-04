Permanencia o no de Seyse se define este martes

Sin marcos

IBARRA. El viernes los concejales miembros de la Comisión Especial encargada de verificar la legalidad de los documentos presentados por la Empresa Seyse, para la adjudicación y construcción de la segunda etapa del nuevo mercado Amazonas, sesionaron hasta altas horas de la noche. Ayer, lunes 11 de julio de 2016, mantuvieron la última reunión previo a la entrega definitiva del informe cuya fecha se cumplía ayer.



Pero mientras la comisión especial, cerca del medio día, pulía el informe, representantes del Movimiento Alianza PAIS en Imbabura convocaban a una rueda de prensa con la finalidad , según ellos, de pedir se aclare el tema de la construcción del nuevo mercado, no solo con la empresa Seyse, sino también que se transparente el por qué el proyecto llega costar más de 50 millones de dólares. El grupo de Alianza PAIS estaba liderado por el asambleísta Richard Calderón y el gobernador de Imbabura Diego García.

EN LAS REDES

“Acabamos de finalizar la tercera reunión de la comisión especial para analizar las denuncias presentadas contra la empresa que intenta construir el Mercado Amazonas en su segunda etapa. Hoy (ayer) el Concejo Municipal conocerá el informe final y habrá una manifestación de cada uno de los concejales al respecto.



Yo me mantengo firme que por los documentos presentados y las pruebas abonadas debe darse por terminado el contrato unilateralmente. De mi parte muchas gracias”, escribía textualmente, en horas de la tarde, la concejala Andrea Scacco en su cuenta de Facebook.

Igualmente la presidenta de la comisión especial, la concejala Hilda Herrera, escribía en su cuenta de facebook: “se realiza la última reunión de la comisión especial, la cual presido como presidenta para tratar el tema sobre el contrato firmado para la construcción del nuevo mercado de la ciudad.

En honor a la verdad y al no tener nada que ocultar y tampoco compromisos con nadie, mi función la desempeñe como debe de ser con todas las de la ley y esta tarde (ayer) a las 17h00 se conocerá cual será el pronunciamiento de esta comisión”, dijo la concejala pasadas las 15:00.

FINALMENTE

El anuncio de las dos concejalas no se concretó, el tema no fue debatido en la sesión de Concejo por cuanto hasta las 17:30, tiempo en que se instaló la reunión el informe aún no estaba listo. Ya cerca de las 18:00 ingresaron al pleno del Concejo Municipal los concejales Andrea Scacco, Hilda Herrera, Juan Manuel Mantilla y Carla Proaño, todos ellos miembros de la comisión especial. La concejala Hilda Herrera dijo que el informe ya estaba listo, sin embargo el alcalde Álvaro Castillo explicó que una vez que ingrese el informe se convocará a una sesión en un lapso no mayor a 24 horas.

Es por ello que la reunión de Concejo exclusivamente para debatir este tema se lo tratará hoy a las 19:00, según se explicó la noche de ayer en la sesión ordinaria del Cabildo.



Ninguno de los ediles que forman parte de la comisión especial quisieron adelantar cuál era la resolución que tomaron en torno a este polémico tema que ya lleva varios días en análisis y denuncias.

Los representantes de Alianza PAIS arremeten contra nuevo mercado

“Nosotros lo que exigimos que estas obras públicas, de la ciudad, sean encaminadas efectivamente con transparencia, con rectitud y que la documentación sustentatoria sea analizada profundamente, porque no puede ser posible que una obra de esta envergadura tenga estos vicios y estas presunciones, de posibles falsificaciones de documentos. ”, dijo Diego García, gobernador de la provincia.



“Todos estamos conscientes que Ibarra necesita un mejor sistema de comercialización, pero si hacemos una revisión rápida, los estudios que se hicieron en la administración del exalcalde Jorge Martínez tenían una inversión de 44 millones de dólares, con 88 mil metros cuadrados, lo que implica alrededor de 500 a 600 dólares el metro cuadrado. En comparación con el mercado de Ibarra que superaría los 900 dólares el metro cuadrado cada uno”, dijo Richard Calderón, asambleísta de la provincia de Imbabura por Alianza PAIS.