Concejo Municipal establecerá reglas para vendedores ambulantes

Ibarra.

Ibarra. Un video de 2 minutos y 31 segundos que circuló el domingo 3 de julio en el Facebook de Orlando Realpe Godoy y que se hizo viral generó la crítica contra policías municipales que decomisaron fruta en la Obispo Mosquera y Bartolomé García.

En el video se observa que una comerciante ambulante cae en la calle y no recibe ayuda de ninguno de los policías municipales.

La mujer trata de recuperar el producto decomisado y corre tras la camioneta en la que se encuentran los uniformados, sin lograr ningún resultado. Frutas quedan desperdigadas en el suelo, ciudadanos toman algunas y empiezan a lanzarlas a los policías. La camioneta gira hacia la Bartolomé García y en el video se observa que la comerciante está desmayada y que la camioneta sigue su rumbo. Los ciudadanos socorren a la comerciante, enojados e indignados con el proceder de los uniformados. Hasta el cierre de la edición, ninguno de los policías que participó en el operativo que causó molestia ciudadana fue sancionado. El jefe de la Policía Municipal, Marcelo Suárez, manifiesta que no existe agresión contra la comerciante, pero que el procedimiento de los seis policías municipales no es el correcto y que se tomarán las medidas correctivas para sancionar a los uniformados que participaron en el operativo. Según el parte informativo no fue a la mujer a la que le decomisaron la fruta sino a un familiar de la comerciante. “La señora se aferra, se cuelga a la camioneta y cuando el carro sale ella se cae”, precisa Suárez. Agrega que los policías salen del lugar para resguardar su integridad física. Comenta que la sanción existirá luego de pasar los filtros jerárquicos de la institución y será conocida en esta semana, el Jefe de la Policía Municipal descarta que se determine la destitución. “La acción de los policías municipales es una acción flagrante contra los derechos humanos y más aprovechándose de la condición de mujer y de ser una persona indígena y muy vulnerable socialmente”, enfatiza la concejala Hilda Herrera, presidenta de la Comisión de Mercados del Municipio de Ibarra, sobre lo ocurrido el fin de semana.

La edil destaca el Art. 329 de la Constitución que reconoce y protege el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones y que prohíbe el decomiso de productos, herramientas o bienes de trabajo... La ordenanza municipal que regula la actividad del comercio en el cantón Ibarra, en sus artículos 40, 41, 42 y 43 establece la prohibición de ventas ambulantes y autoriza el decomiso del producto. “La ordenanza es un documento caduco y no ha sido reformada...”, precisa Hilda Herrera. Además, la Constitución está sobre la ordenanza municipal, por lo que no puede ser aplicable, afirma la edil.

Sobre este tema, Hilda Herrera sostiene que existe una propuesta de ordenanza lista para el trabajo autónomo en las calles, preparada con una consultoría de la Municipalidad y organismos de Derechos Humanos.

La reforma es necesaria y establece normar la actividad de los vendedores autónomos y tiene que ver con el derecho al trabajo y derechos humanos, pero también se establece las obligaciones de los comerciantes, entre las que se propone el pago por el espacio público que ocupan para comercializar sus productos.

Más de 800 vendedores ambulantes en Ibarra

Luz Tarapuez (foto) hace seis años vende mellocos y granos en los alrededores del mercado Amazonas. Afirma que trabaja entre el miedo y la angustia de que su producto sea decomisado, “pero de esto vivo... nos persiguen peor que a ladrones”, manifiesta. Está consciente de la prohibición municipal, pero más importante para ella es llevar el sustento diario a su familia.

Más de 800 comerciantes venden sus productos en las calles de Ibarra, algunos, divididos entre las asociaciones 15 de Noviembre, Divino Niño, Ciudad Blanca y la preasociación Primero de Mayo.

El comisario municipal, Pablo Torres, afirmó que se dispuso que se les permita a los comerciantes autónomos temporalmente recorrer las calles con sus productos en lavacaras y no en coches ni carretillas.