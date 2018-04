Municipio cumple con control a predios sin cerramiento

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: IBARRA Publicado el Lunes, 04 Julio 2016 16:42 Escrito por : Visto: 701

La Comisaría de Construcciones del GAD Municipal de Ibarra, realiza el control de permisos y planos aprobados para la construcción de edificaciones, en el perímetro urbano y rural.

Con estos operativos se busca mejorar el ordenamiento territorial en el cantón.

Jorge Llanos, Comisario de Construcciones, manifestó que en anteriores días se realizaron trabajos en la parroquia de Ambuquí en el sector de La Playa donde se registró 25 construcciones sin los permisos respectivos, sin planos estructurales ni arquitectónicos, y no aprobados por la Municipalidad.

Al no existir la dirección técnica se procedió a suspender estas obras y aplicar la sanción conforme determina la Ley.

Además se observó en la parroquia de Ambuquí que vías y pasajes públicos, han sido bloqueados con cerramientos de paredes, violando el artículo 4 -17 del COOTAD.

Las calles y pasajes son considerados de uso público para el libre transitar de las personas o vehículos, allí se actuará con la Dirección de Planificación y Obras Públicas para proceder al derrocamiento de estas paredes que han sido construidas ilegalmente en los sectores periféricos, especialmente en sectores como Azaya, La Victoria, La Campiña y Caranqui.

La sanción es de acuerdo al metro cuadrado, la mínima es de 125 dólares, de acuerdo a la estructura y los metros en construcción. La gente no hace las edificaciones técnicamente, para evitar problemas a futuro. Existen terrenos de instituciones públicas que no tienen la limpieza ni cerramientos, allí también se actuará de acuerdo a lo estipulado por la Ley.

Por tal motivo, el Comisario de Construcciones instó a todos los ciudadanos del cantón Ibarra, para que tomen conciencia y obtengan todos los permisos, para realizar las construcciones, y en el caso de los terrenos baldíos, se sancionará de acuerdo a la ordenanza de la regulación de cerramientos, sostuvo Llanos.