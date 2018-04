Seyse debe demostrar legalidad a comisión especial en 24 horas

Sin marcos

Publicado el Lunes, 04 Julio 2016

Cinco concejales conforman la comisión especial para la investigación de la documentación presentada respecto al estatus legal de la empresa mexicana de Señales y Sémáforos, SEYSE, adjudicada para el financiamiento del nuevo mercado Amazonas.



El sábado pasado, el Concejo Municipal de Ibarra realizó una sesión extraordinaria en donde Juan Manuel Mantilla y Andrea Scacco expusieron los documentos que indican que esta empresa no está legalmente conformada. Después de esto, el Concejo determinó la conformación de la Comisión Técnica.

El alcalde, Álvaro Castillo, mostró su apertura para indagar la veracidad de los documentos presentados tanto por los concejales como por los representantes de la empresa mexicana, quienes se defienden de los alegatos. La autoridad seccional, disertó que será la Empresa quien deberá cumplir con la entrega de los documentos certificados y notariados, en los tiempos establecidos.

La Comisión Especial está conformada por Hilda Herrera, Laureano Alencastro, Carla Proaño, Andrea Scacco y Juan Manuel Mantilla. Esta Comisión tendrá que entregar un informe hasta el próximo 11 de julio, como plazo máximo, debido a que la Empresa SEYSE deberá entregar, la póliza de garantía de fiel cumplimiento del contrato que se cumple el 12 de julio.

El pasado 22 de junio, Miguel Araujo, representante legal de SEYSE Ecuador, indicó a los medios de comunicación que “en los próximos días”, el propietario de la empresa llegará desde México hasta Ibarra para rendir cuentas de la legalidad de su entidad.

El nombre que dio Araujo de quien sería el empresario privado detrás de SEYSE México es Humberto Pompas.

Araujo dijo que desde hace seis años esta empresa está trabajando en el Ecuador y que ha colaborado con la construcción de ciclovías en Guayaquil.

El representante en Ecuador no supo enumerar cúantos proyectos de construcción han estado a su cargoi, o cuáles son los trabajos en los que ellos han colaborado, como para dar una idea a la ciudadanía sobre la experiencia de la empresa.

Araujo manifestó que la inversión viene de capital privado y que el proyecto del nuevo mercado de Ibarra representa un reto. Sostuvo que ellos realizaron un análisis de varios proyectos municipales en varias ciudades del país, no especifió ninguna, y que de este grupo, el Municipio de Ibarra fue favorecido.