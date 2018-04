Luis Mejía: Diario EL NORTE es un esfuerzo colectivo

Sin marcos

“Cuando estaba en el Colegio Otavalo fui director del periódico que se editaba en el colegio y fue bien acogido. Tenía 18 años. Me gradué de bachiller y fui a Quito a buscar trabajo para ingresar a la universidad y seguir una especialización en Economía.

Fui poco a poco ascendiendo en las diferentes funciones públicas. Trabajé como en 20 instituciones públicas y privadas.

Mi primer trabajo fue el de auxiliar de oficina en el Ministerio de Finanzas, llegué a ser subsecretario general y ministro encargado... Fui tres veces asesor económico en la Presidencia de la República.

Lo más hermoso para mí es que por votación popular logré ser Prefecto de Imbabura en tres ocasiones y cinco veces diputado y asambleísta, habiendo llegado a la máxima dignidad de la función legislativa, como presidente de la Asamblea Constituyente.

Comencé la actividad periodística profesional cuando tenía 22 años, el 20 de abril de 1965, en Diario El Comercio, en la sección de Economía. Llegué a ser jefe de información económica en el periódico.

En una reunión, a uno de los dueños del diario le dije que algún día tendría un periódico local y él me dijo apostemos. Le gané la apuesta...

Diario EL NORTE para mí es la vida. El periodismo es una de las actividades más difíciles, pero a través de ella se puede orientar a la opinión pública. La fecha de la fundación del Diario del Norte: 25 de junio coincide con la fecha de aniversario de la provincialización de Imbabura, porque había que retribuir en algo el respaldo de la provincia.

Siempre tuve el respaldo y apoyo de la ciudadanía, pero es preciso aclarar que el Diario no fue creado por cuestión política. Siempre supe separar la política de lo profesional.

El proyecto de un Diario para el norte del país nació luego de conocer una encuesta sobre medios de comunicación para las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura. Supe los resultados de esa encuesta y, pese a que estaban las condiciones duras a nivel nacional, decidimos traer la maquinaria del periódico Mediodía, que circulaba en Quito, y nació Diario del Norte, con circulación en las provincias de Imbabura y Carchi y de manera parcial en Pichincha.

Tuvimos que establecer nuevas medidas de financiamiento para que el Diario pudiera funcionar y hemos tenido gran aceptación.

La capacitación al personal es importante, así como ratificar la preparación a nivel gerencial. Mi meta es que Diario EL NORTE también llegue a Esmeraldas y Sucumbíos y crear revistas especializadas. El Diario es fruto de un extraordinario esfuerzo que hace un grupo de periodistas, y de profesionales inclinados a la actividad.

Mi mayor satisfacción es estar cumpliendo 29 años gracias al esfuerzo de los directivos, del personal operativo y periodístico y a la confianza de nuestros lectores...”.