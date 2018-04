La tecnología 4G de CNT ya se prueba en Imbabura

Sin marcos

Ibarra. Entre enero de 2014 y enero de 2016 se registraron, a nivel nacional, más de un millón de líneas que cuentan con la tecnología 4G LTE.

Sin embargo este avance tecnológico, en telecomunicaciones, recién está en prueba en Ibarra y por ende en la provincia, por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, zona 1. Datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), publicados el mes pasado refieren que hay 1’043 430 líneas activas con esa tecnología de un total nacional de 13’ 839 445 líneas activas.

PARTICIPACIÓN

Del universo general de líneas activas, Conecel S.A. (Claro) tiene una participación de mercado del 61,69%; Otecel S.A. (Movistar), 30,35%; y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP), 7,96%.

Pese a ello según cifras de la Arcotel se indica que hasta enero del 2014 había 226 503 líneas de 4G LTE en Claro; 221 435 en Movistar; y 595 492 en la estatal CNT EP, lo que demuestra que la empresa estatal es la pionera en este tipo de tecnología en el país.

GERENTE ZONAL 1

“Son 1 880 millones de dólares los que se han invertido en telecomunicaciones en todo el país. Eso ha hecho que la CNT pase a ser una empresa importante. Inclusive en este año la CNT estuvo en el puesto 9 entre las principales 500 empresas del país. Nos llena de satisfacción, ya que no solo es entregar telecomunicaciones, sino también estamos trabajando en temas corporativos, recién fuimos premiados por el tema de elaborar un programa que permite luchar contra la violencia de género, por ejemplo.”, dijo Wilmer Taboada, gerente regional 1 de la CNT, que involucra a las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos.

El funcionario anticipó que a más tardar para finales de este mes ya se realizará el lanzamiento del nuevo sistema LTE 4G con cobertura en la provincia de Imbabura, particularmente en Ibarra.

OPINIÓN CIUDADANA

“A mi criterio pienso que ya es hora de que se implemente este tipo te tecnología. En Quito y Guayaquil ya existe, sin no me equivoco, desde hace más de un año, claro siempre toda innovación tecnológica primero llega a las ciudades grandes, sin embargo ya ha pasado algún tiempo y la provincia de Imbabura no cuenta con este servicio de ninguna operadora”, dijo Erik Padilla, ingeniero informático.

“Al momento estamos en las pruebas correspondientes”

“Yo no conozco de qué se trata esa tecnología, pero si es para beneficio ciudadano está muy bien.

Ojalá no sea costoso, ya que en la crisis que estamos no podríamos solventar más gastos”, dijo Elizabeth López, ama de casa que asegura sus hijos siempre están conectados con la tecnología.

“Nosotros nos habíamos comprometido para que en el primer semestre del 2016, tengamos el servicio de LTE G4 acá en la provincia de Imbabura. En este sentido quiero decirle a la ciudadanía que se viene temas importantes, inclusive me atrevo a decir que ya estamos en emisiones de prueba, de LTE 4G, por ejemplo todos los funcionarios de la CNT ya tenemos esta tecnología en nuestros teléfonos. Al momento estamos cumpliendo una serie de protocolos y tenemos para este fin de mes que hacer el lanzamiento oficial de la tecnología en la provincia de Imbabura”, dijo Wilmer Taboada, gerente zonal 1 de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT.

“Tener tecnología 4G es aumentar considerablemente la velocidad para lo que es la transmisión de datos en internet móvil, por ejemplo para explicarlos de forma más didáctica sería que al momento la velocidad es como ir caminando y con la nueva tecnología es como ir en un vehículo. Es la CNT la primera operadora que vamos a tener o a entregar a nuestros usuarios tecnología 4G, es por eso que hago un llamado a la ciudadanía para que confíe en la empresa pública”, dijo el gerente zonal 1.