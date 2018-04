Los informales quieren permiso

Sin marcos

IBARRA. Dirigentes del Frente de Lucha de Defensa del Taxismo Informal esperan que el directorio de la mancomunidad del Norte y Movidelnor aprueben permisos provisionales para poder trabajar legalmente. Óscar Ortega, de la precompañía de taxis 10 de Agosto, afirma que con el taxismo informal llegan a los sectores periféricos.

“Aparte de dar servicio, nosotros ayudamos en el sector en mingas, actividades sociales y llegamos donde el taxi convencional no quiere llegar”. Ortega precisa que la tarifa de $1,25 que cobran es conveniente para el poblador. Este monto lo cobran de lunes a domingo. “Nos dicen que estamos incumpliendo una parte de la ley, pero y también nos regimos a la Constitución y ese es el derecho al trabajo, el derecho a la organización”. Los dirigentes del taxismo informal están conscientes que no trabajan de manera legal. “Cómo vamos a poder legalizarnos si salimos a la calle a buscar un puesto de taxi y nos dicen que cuesta alrededor de 50 mil a 60 mil dólares...”.

Ortega afirma que el planteamiento de la Unión de Taxistas es el incremento de cupos en las compañías y denuncia que eso se convertiría en un “negociado”. Para el ingreso a las precompañías informales, uno de los requisitos es que la persona no tenga trabajo, no ser policía ni militar. “Somos personas que estuvimos en el desempleo y no hemos inflado la burocracia en Ibarra”, menciona Ortega. Asegura que no desean hacer una mala competencia y que no invaden el centro de la ciudad en busca de carreras. Su servicio es puerta a puerta y a través de llamadas telefónicas. “Estamos cumpliendo el servicio que los ejecutivos dejaron de dar”. “El Alcalde dijo que va a impulsar el emprendimiento. Nosotros somos emprendedores, además trabajamos con la Policía Comunitaria...”.

Lo que quieren es una solución y manifiestan que en San Lorenzo, cantón que integra la Mancomunidad de Tránsito del Norte, ya existe la operación de informales, con un permiso provisional.

El concejal Ramiro Páez explica que las personas buscan alternativas de trabajo, pero que la posición del alcalde Álvaro Castillo es no otorgar permisos provisionales mientras no exista el nuevo estudio sobre la necesidad del taxismo y este se realizará en 2017.

“Este año 2016 está negado conceder permisos, mientras no esté realizado el estudio”, precisa Páez, aunque el diálogo está abierto para escuchar las opiniones de representantes del taxismo informal.