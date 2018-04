Buscan priorizar obras pero coordinadamente

Sin marcos

OTAVALO. Un interesante taller se realizó ayer entre funcionarios de la Empresa municipal de agua potable y presidentes de las juntas parroquiales de Otavalo con la finalidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y la gestión para concretar obras prioritarias.

ERRORES Y FALENCIAS

El gerente de la Empresa municipal, ingeniero Milton Franco, realizó una pormenorizada explicación a los presentes, quienes también plantearon algunas inquietudes relacionadas con estos temas.

El propósito fue hacer una explicación técnica de cómo hacer la priorización de obras para lo cual, el año anterior se detectaron ciertas complicaciones y hoy por hoy se volvieron a cometer ciertos errores de los cuales estamos a tiempo para poder enmendar y que todas las entidades públicas podamos alinearnos, principalmente el Gobierno Provincial, el GAD municipal y la propia empresa de agua potable, señaló Franco.

Al referirse a la complicaciones, dijo que se detectó que no se hicieron las priorizaciones de obras de manera adecuada. Hay talleres, precisó, que se hacen para determinar las obras por p``arte del GPI en las comunidades, pero con la municipalidad hubo complicaciones en la forma de elaborar esos talleres.

El Gobierno Provincial prioriza las obras viales, por ejemplo, que se formulan en función de las mesas de diálogo establecidas, pero queremos ir mucho más allá de esto, dijo.

Por ejemplo, dijo, si una mesa prioriza el adoquinado, un empedrado o un asfaltado, primero se debería constatar si están hechas las obras de agua y alcantarillado en forma previa. “El GPI bajo el interés de mejorar el estilo de vida de las comunidades rurales, porque tiene competencia en la parte vial, priorizan obras de adoquinado, la Empresa municipal de agua potable y alcantarillado por ello ha enviado comunicaciones al GAD municipal y al GPI, pidiendo que previo a esas obras se remita una comunicación, para nosotros a su vez certificar, antes de que se hagan los adoquinados, si existen o no obras de agua potable y alcantarillado”, señaló Milton Franco. Hemos procedido de esa forma en este año tras detectar errores e inconsistencias, admitió. Al no existir este tipo de obras básicas (agua y alcantarillado) en el sector rural, habría que ubicar dentro del presupuesto participativo el dinero necesario para la construcción de las obras, mencionó.