‘Todos mis proyectos fueron archivados...’

Viernes, 18 Marzo 2016

IBARRA. Ayer a las 17:00 en el Auditorio Monseñor Leonidas Proaño, el asambleísta por Imbabura, Antonio Posso Salgado cumplió con la rendición de cuentas a sus mandantes.

Posso señaló, que de acuerdo con el artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la rendición de cuentas es un proceso sistemático, deliberado interactivo y universal que involucra a autoridades y funcionarios o sus representantes y representante legales según sea el caso que están obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía.

En su intervención dio un listado de varios proyectos que según indicó fueron “vetados” por provenir de lo que el oficialismo denomina ‘oposición’.

“Todos los proyectos que vienen de los que representamos diferentes frentes a los del oficialismo, se archivan, ninguno ha pasado”, reiteró el asambleísta al ser cuestionado sobre los proyectos que fueron presentados durante su gestión -hasta el momento- dentro de la Casa Legislativa.

Según Posso todas sus propuestas han sido bloqueadas.

“El único que no pudieron archivar fue el de la Reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En esta reforma se consiguió que los maestros cumplan las seis horas pedagógicas. Yo lo planteé pero quisieron trasladar la iniciativa a la Red de Maestros, aparato burocrático armado por el Gobierno para oponerse a los educadores, para decir que Antonio Posso no había propuesto nada, pero no lo lograron y finalmente es lo único que se aprobó”.

El militante de avanza enfatizó que ha buscado participar también como bloque proponiendo proyectos para la juventud.

Dijo estar viviendo “la experiencia más amarga y perversa en el ámbito parlamentario” dentro del periodo actual que cursa en su vida política.

El legislador reiteró su compromiso con sus votantes y enfatizó en que no dejará de proponer cambios positivos para el país dentro de su labor diaria.

LEY LABORAL

Antonio Posso, quien por tres ocasiones se ha desempeñado como parlamentario, se refirió también a la reciente aprobación de la Asamblea Nacional sobre las reformas en la Ley Laboral.

El Jefe del Bloque de Avanza sostuvo que con esta aprobación se viola el artículo 327 de la Constitución que prohíbe de manera expresa toda forma de precarización laboral es decir el hecho de que los ingresos económicos que se perciben por el trabajo no cubren las necesidades materiales y espirituales de las personas y de las familias, que es lo que precisamente determina el artículo 3 del Proyecto pues rebaja la jornada laboral a 30 horas semanales. Menos horas trabajadas, menos ingresos, es decir precarización.

Además criticó el gasto que hace el Estado en lo que él denomina burocracia.

Dijo que el Gobierno se acostumbró a la cultura del derroche y ahora no sabe de dónde obtener dinero para el país.

“El gobierno debe aceptar – de una vez por todas- que el Ecuador se debate en una grave crisis económica. si el enfermo quiere curarse debe reconocer que está enfermo”.