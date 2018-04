Alcantarillado causó daño en vía Chorlaví

Sin marcos

Los moradores del barrio de Chorlaví, perteneciente a la parroquia de San Antonio de Ibarra, continúan quejándose por el mal estado en el que quedó la vía de ingreso principal al lugar después de que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra a través de un contratista, realizara los trabajos de alcantarillado fluvial que beneficiaría a los habitantes del sector.

TRABAJOS

La vía de ingreso al barrio es empedrada y tiene baches desde el inicio hasta la salida a la Panamericana.

Autos livianos y una ruta de buses transitan diariamente por el sector que para los moradores está en pésimas condiciones desde hace seis meses.

María Isabel Tobar, habitante del barrio Chorlaví, manifestó que el empedrado lo hicieron “como quiera”, esto a raíz de que les entregaron el alcantarillado y se destapó y cavó en la vía para realizar los trabajos.

La moradora solicita a las autoridades es que escuchen las peticiones y que les ayuden con la reparación de la vía ya que según María Isabel hubo un ofrecimiento de la pavimentación de la vía para el próximo año.

Segundo Talamuel es taxista y tienen la parada principal en el parque central del barrio, Segundo manifestó que los vehículos sufren un daño al transitar por la vía ya que está con muchos huecos y existe polvo que afecta a la salud.

Según Rodrigo Carrillo, miembro del directorio de la Merced de Chorlaví, la EMAPA-I se comprometió en ingresar ayer con una de sus cuadrillas para la reparación de la vía, sin embargo, hasta la mañana del pasado lunes no habían llegado.

Mencionó que en lugar de una mejora se produjo un daño ya que por la tierra del camino de ingreso, los sumideros están tapados, además de que se dañaron los bordillos de algunas aceras durante los trabajos.

Arturo Fuentes, gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra, mencionó que al terminar los trabajos del alcantarillado fluvial, la vía quedó en buenas condiciones, pero que por el transitar de los buses y autos el estado se fue empeorando.

Aclaró que la EMAPA-I mantuvo conversaciones con el contratista, quien se habría comprometido a ingresar a arreglar la vía el día de ayer, pero que la gente que trabaja con él le había quedado mal.

Ante esto, informó que una cuadrilla de EMAPA-I ingresará el día de hoy a realizar los trabajos de reparación de la vía, y ejecutará las garantías al contratista por no haber cumplido.

Los habitantes del sector acudieron a los medios de comunicación para hacer su queja pública, ya que según mencionaron, no han tenido una respuesta por parte de las autoridades de la ciudad.