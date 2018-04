‘Nunca es tarde para estudiar’

Sin marcos

Publicado el Martes, 14 Julio 2015

Hace seis años, Alexander Usama abandonó sus estudios porque su horario de trabajo no le permitía continuar. Hoy, después de seis años él, junto a 138 personas terminará el Bachillerato dentro del Programa de Educación Superior Flexible emprendido por el Ministerio de Educación a nivel nacional.

Estudiantes. “Me parece la mejor oportunidad que se ha podido presentar para quienes no pudimos concluir nuestros estudios”, expresó Alexander Usama, quién a sus 21 años de edad decidió retomar y finalizar el Tercer Año de Bachillerato.

Para Ana Terán de 45 años de edad, esta es una oportunidad que no podía dejar pasar. “Ví en la tv sobre este programa y de inmediato le dije a mi esposo que iba a terminar el bachillerato”, manifestó. La mujer, madre de tres hijos, considera que ahora no hay oportunidad de trabajo para quienes no tienen un título de Bachiller. Ella dice que esta es una meta que debe cumplir, “ya no tengo necesidad de tener una carrera universitaria, pero me gustaría cumplir el sueño de cuando era joven, terminar el colegio”, dijo.

Programa. 139 personas que han permanecido fuera de la educación escolarizada ordinaria por más de tres años participan del programa. El bachillerato intensivo tiene una duración de cuatro, siete y diez meses. Quienes tienen aprobado dos años de bachillerato en cuatro meses finalizarán con sus estudios y quienes han culminado solo el Ciclo Básico asistirán a clases por 10 meses. El Ministerio de Educación garantiza que la Educación Superior Flexible sea completamente gratuita. Los textos y útiles escolares serán provistos sin costo a todos los estudiantes.

En la zona 1 hay dos sedes en donde se desarrolla el programa educativo. En Imbabura se eligió el colegio Juan Pablo II, otra sede está en Quinindé (Esmeraldas) y cuenta con 150 participantes. Esta estrategia de inclusión educativa restituye los derechos y contribuye a superar la exclusión social de las personas que no han logrado concluir su educación general en los tiempos previstos. El programa ofrece la oportunidad de completar los estudios correspondientes a 8vo, 9no y 10mo año de Educación General Básica en un año; de igual forma 1ro, 2do y 3ro de Bachillerato. La oferta educativa está dirigida a jóvenes desde 15 años de edad.

Marcelo Arana, coordinador zonal (Carchi e Imbabura) del programa, informó que esta iniciativa se aplica en el país desde el 2014, es decir, se graduará la primera promoción.