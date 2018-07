Y llegó el veto parcial

El veto parcial a la Ley de Fomento Productivo, se veía venir. Tras 27 días de aprobada la Ley de Fomento Productivo por parte de la Asamblea, el presidente Lenín Moreno envió 66 observaciones al texto aprobado. El análisis del cuerpo legal es que lo aprobado por la Asamblea en segundo debate no tenía un equilibrio completo. Analistas económicos como Alberto Acosta Burneo sostienen que no existen mecanismos de control y que el equilibrio fiscal es incompleto. Lo que se ha planteado es una meta de que el déficit primario desaparezca en tres años. La ley no establece mecanismos de control y se debería establecer informes trimestrales de cumplimientos de metas, además, limitar el crecimiento del gasto público, son algunas de las observaciones ante una Ley de Fomento Productivo que, además, establece beneficios. Lo cierto es que el límite del gasto, así como de gravámenes es una necesidad en el Ecuador.