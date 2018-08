Trenza, identidad no negociable

Lo sucedido con el joven Michael Rafael Williamson en una universidad norteamericana, porque un reglamento no permite a los hombres utilizar cabello largo, ha generado una seria reacción del sector indigena y del propio gobierno ecuatoriano. El cabello largo o la trenza como se la conoce, es un símbolo del pueblo milenario que se mantendrá por siempre. Según el vicealcalde de Otavalo, José Quimbo, uno de los conocedores del tema de interculturalidad, relaciona al cabello largo con el sol, la naturaleza, el medio ambiente y las raíces de un pueblo indomable. La cabellera larga es una característica de la mayoría de las nacionalidades y pueblos indígenas de nuestro país que no va a desaparecer y que, por el contrario, los padres de familia se han propuesto incentivar en las nuevas generaciones este apropiamiento -que podría desaparecer- de los elementos que caracterizan la escencia de su identidad, lo cual no es negociable.