Cuando existe el interés por prepararse, aprender, capacitarse y educarse, las barreras no existen, la edad no importa y la condición económica no es trascendente. En Imbabura, autoridades del Ministerio de Educación estuvieron presentes para ser parte de la nueva promoción de estudiantes de la fase 1 del programa de educación para jóvenes y adultos Todos ABC que lleva el nombre emblemático de Monseñor Leonidas Proaño.

Alumnos que estudian bajo la modalidad del proyecto, se mostraron satisfechos de haber culminado su fase de estudios que les permite abrir una ventana al conocimiento para no quedarse en la oscuridad de la ignorancia. Es increíble como la superación les motiva al cursar períodos de alfabetización, nivel básico, básico superior y bachillerato donde se encuentran personas adultas. La educación libre de prejuicios es una opción que está abierta para todos en el país.