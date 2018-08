Este 7 de agosto es un día crucial para Colombia. Asume el poder el nuevo presidente Iván Duque, muy cercano al expresidente Alvaro Uribe, quien ha sido muy crítico de las políticas del saliente Juan Manuel Santos. Duque, ganador de las elecciones presidenciales de Colombia con un 54% de los votos frente al candidato de izquierda Gustavo Petro, toma el poder, pero en el camino se le presentarán una serie de retos debido a la situación en la que va a “heredarlo”. Si bien en el tema de la paz, por ejemplo, se ha avanzado mucho, el problema no está resuelto del todo y eso, obviamente preocupa, no solo a los colombianos, sino a los otros países de la región que son indirectamente afectados por la crisis que la violencia provoca. Colombia vive una etapa llena de expectativas en todos sus sectores. En materia económica, social y política no se han dado los frutos anhelados. Desde acá: ¡Suerte Iván Duque, suerte Colombia!