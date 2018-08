¿Quién frena el problema?

Es la solución cesar de sus funciones a quienes estaban en la cadena obligada para hacer cumplir la normativa de tránsito y no lo hicieron? A criterio de muchos ciudadanos eso no soluciona el problema, porque así como la unidad de transporte que se accidentó en la via Pifo-Papallacta dejando 24 personas fallecidas y un alto número de heridos, igual puede estar sucediendo con otras unidades que ingresan al país fácilmente y esquivando los controles que nadie hace cumplir. Las autoridades de tránsito, de la Policía, de la Aduana o llámense como se llamen, están para hacer cumplir la ley, no para ser permisivos o ceder ante cualquier presión, porque eso también es una muestra de corrupción que, lamentablemente, entra por todos los poros de una sociedad enferma en donde nadie se conduele de nadie y nadie aplica la ley escrita. Si nadie cumple, como vemos, las consecuencias son funestas. ¿Quién se encarga de frenar esto?