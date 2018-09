Otavalo y su Yamor

Se prendió la fiesta en Otavalo. El Yamor se constituye en la fiesta más alegre que se desarrolla en la ciudad más amable del país. Otavalo es una ciudad que no ha perdido su esencia, aunque hay ciertas desafortunadas acciones, principalmente de políticos, que no contribuyen con su desarrollo, sino que han transgredido su característica de ser un ícono de atracción turística para los visitantes, no solo nacionales, sino de todas las partes del mundo que llegan motivados por el viento veraniego de septiembre. Otavalo se caracteriza por ser amable, creyente, vivencial, propositiva, con gente buena y trabajadora, con enamorados de la tierra que siempre quieren verla grande y para ello no cejan en vincularse con ideas y buenos propósitos para no dejarla morir como ciudad y no dejar que la fiesta del Yamor, sucumba en medio de los olvidos y los despropósitos. ¡Viva Otavalo! por siempre, cuna de la interculturalidad ecuatoriana.