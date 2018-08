Muertes inexplicables

Días trágicos han sido los últimos en que hemos podido evidenciar que las muertes siguen sumando las estadísticas en nuestro país. Dos de ellos, uno en la vía Cuenca-Guayaquil y el otro en la vía Pifo-Papallacta han dejado en esas carreteras 36 fallecidos y un alto número de heridos. ¡Qué tragedia!

¿Hasta cuándo van a seguir produciéndose este tipo de accidentes que solo dejan dolor, sangre y muertes inexplicacbles en las vías? Qué familiar podría pensar siquiera que el acompañar a un equipo favorito de fútbol iba a pasar, de un momento a otro, de la felicidad a la fatalidad. Quién puede imaginar que en un trayecto, no tan difícil, las aparentes fallas mecánicas puedan hacer perder el control de una cooperativa de placa internacional causando 24 muertos y 22 heridos. La tristeza inunda el país en estos momentos y no hay explicación valedera que calme el dolor de las familias que no olvidarán los sucesos.