Me contó un amigo, menor que yo: “Tenía 17 años, bajaba por una calle de Mira hacia mi casa a eso de las doce de la noche, sentí un ruido encima de una casa, se me alborotaron los nervios, hizo un fuerte viento y un ruido, alcé a ver y vi una persona que volaba a la altura de un poste, cogí unas dos piedras para defenderme, seguí caminando por media calle, la voladora daba vueltas sobre mí, cuando se acercaba intentaba lanzarle las piedras, a ratos parecía que ya me cogía, me agachaba, más abajo desapareció por un esquina, se alejó, yo seguí corriendo, apareció otra vez faltando dos cuadras para llegar a mi casa, llegué a mi casa, abrí el portón y me entré al baño ya que era el lugar más cercano, saqué la cabeza por la ventana y le vi que pasó bien rápido, salí del baño para ir a mi cuarto y veo que la voladora regresa otra vez, se paró en el portón y le sacudió durísimo, luego desapareció, entré a mi cuarto y me acosté en la cama, me había como desmayado. Al otro día, les conté a algunas personas, unas me creían y otras no. Yo vi a la voladora, fue una experiencia muy dura pero me gustó y hoy puedo contarlo”.

Las voladoras de Mira nunca fueron brujas maléficas, han sido mujeres muy hermosas que volaban y traían noticias de sitios lejanos; no hacían mal a nadie, quizá sólo uno que otro hechizo de amor, como por ejemplo, convertir a sus amantes en gallos o en racimos de plátanos.