Las veedurías ciudadanas

La participación ciudadana no puede ser solo parte de un slogan o de un discurso. Hoy, ese derecho está respaldado en la ley a través de las veedurías que se convierten en un mecanismo de participación social a través del cual representantes de la sociedad civil se agrupan con el fin de hace seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones de las entidades públicas y privadas.

En Ibarra una veeduría ciudadana se propone controlar lo relacionado con la venta de útiles escolares y cobros de pensiones y matrículas que no pueden estar al libre albedrio de ciertas autoridades o direccionadas a alguien en particular con el único afán de beneficiarse de objetivos no tan claros. Si bien se observa con mayor rigor a las instituciones públicas, no quiere decir que las entidades privadas, principalmente las educativas, estén libres para poder hacer lo que les parezca. Las veedurías son bienvenidas.