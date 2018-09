La prevención es importante

Los intentos de secuestros a niños ha generado preocupación en la sociedad ecuatoriana. Las unidades educativas emprenden acciones con los padres de familia a través de campañas de prevención, mientras la Policía también brinda consejos para evitar que los niños sean víctimas de personas malintencionadas. Las redes sociales, si no se las maneja adecuadamente, pueden ser arma de doble filo para que la vulnerabilidad y el riesgo aumenten. Entre los consejos está no publicar demasiada información en el Facebook, cuestión que es primordial para mantener la privacidad. Lo urgente también es que los adultos estén más pendientes de sus hijos, si bien es cierto padre y madre están fuera del hogar, por su trabajo, esto no es un pretexto para evitar saber qué están haciendo sus hijos. En los planteles se deben tomar precauciones cuando los niños salen de las instituciones, para establecer un mayor cuidado y vigilancia.