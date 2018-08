Desacuerdos por migrantess

La Defensoría del Pueblo de Ecuador no tomó de buena manera la decisión adoptada por el Gobierno sobre la petición de pasaportes a venezolanos y recordó que la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece que los sudamericanos pueden transitar por América del Sur solo con documentos de identidad. Parcialmente se cambió la decisión gubernamental, pues los niños y adolescentes no deberán presentar el pasaporte. Sin embargo, migrantes se encuentran varados en la frontera, dicen que desconocían la resolución. La migración venezolana divide criterios y escenarios. Por un lado, el Ministerio del Interior defiende el pedido de pasaportes, pues precisa que, de aumentarse la migración no se podrán prestar los servicios necesarios, por otro lado, está lo que dice la ley en cuanto al libre ingreso y finalmente el drama de millones de venezolanos que desesperadamente toman otro rumbo en busca de un destino mejor.