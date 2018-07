Youtuber yo

Repensando en las nuevas formas de comunicación, marcadas por las tendencias y el avance de la tecnología que no tiene fronteras, decidí también hacerme youtuber. En mis en diálogos profundos con mi amigo Patricio Proaño, hemos reflexionado que debemos tener nuestro canal youtube y ahí colgar nuestros productos comunicacionales para estar sintonizados en el mundo.

Para ya no decir más, paren el mundo que me bajo, por temor a la tecnología y modernidad. Unir nuestras experiencias, Patricio se atrevió a saltar desde la radio a la nube y las mías desde la todología social al espacio youtuber. El nombre no fue difícil pues ya tuvimos una primera experiencia, lo halagador fue la motivación de muchos amigos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que reclamaban más trabajos, comunicación dinámica, más temas del terruño, de la llakta, de lo que nos duele y lo sentimos. Así nació, Munay tv y sus dos productos comunicacionales: Informalmente con y Mashi&Misho, con nuestros estilos que se reflejan en cada uno de nuestros invitados. Los temas los ponen nuestros propios suscritores, los likes nos dan el nivel de sintonía y los memes nos animan.

Lo positivo de esto es que nos están viendo en todo el mundo, por la versatilidad de la nube, el horario a ser visto lo pone el propio cibernauta. Claro que si, en este canal les vamos a entregar más notas del terruño.