Víctor Jara, ¡presente!

“Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros, y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra, nunca habrá pensado usted, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. ¡A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José! Si molesto con mi canto, a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. ¡A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José!”.

Es la letra de una de las más hermosas canciones revolucionarias de Víctor Jara, artista chileno que puso su inteligencia y sus manos para alegrar y estimular la lucha de los pobres, no solo de Chile, sino del mundo entero.

Fue declarado embajador cultural por el presidente socialista Salvador Allende, quien inició su mandato el 3 de noviembre de

1 970 y fue derrocado y asesinado el 11 de septiembre de 1 973, durante el golpe militar dirigido por el general Augusto Pinochet. Víctor Jara fue detenido el día del golpe, los militares lo torturaron durante cuatro días, le quemaron con cigarrillos, le rompieron los dedos, le cortaron la lengua y lo acribillaron, su cuerpo tenía 44 impactos de bala. Mañana, 16 de septiembre se cumplen 45 años de la muerte de Víctor Jara. Tenía 40 años cuando lo asesinaron.

Su canto revolucionario sigue vigente.