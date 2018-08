Casi todas las carreteras del país están saturadas de vehículos, con el agravante de la indisciplina mala conducción y hasta agresividad manifiesta, esta última frecuente, pero, no exclusiva, de los choferes de carros pesados. No es solución entonces remover a los actuales directivos nacionales por los fatales accidentes de tránsito de la semana anterior. Lo básico es que hay demasiados vehículos, circulando en una infraestructura vial que no permite más.

Algunas medidas son de resolución urgente: limitar el comercio de vehículos particulares, evaluar a los conductores de vehículos pesados, darles la educación que fuera necesaria y suprimir todas las licencias de personas que no califiquen en estos procesos. Otras por su costo, son mediatas: mejorar definitivamente la infraestructura vial, con autovías tan necesarias como la Quito-Guayaquil. Guayaquil-Machala, Santo Domingo- Esmeraldas y otras, que deben construirse con criterios rigurosos, es decir evitando su paso por ciudades y pueblos y diseñándolas íntegramente para que permitan salidas y entradas particulares a esas zonas urbanas, retiros de por lo menos 50 metros a cada lado, islas de servicio y otras facilidades que se ve en los países donde realmente se quiere dar soluciones a la movilidad de las personas que es parte de su trabajo y de su diario vivir.

No hay tiempo que perder, pues las vidas segadas por esta mala práctica en el tránsito son irremplazables.