Centenario de César Dávila Andrade

César Dávila Andrade (Cuenca, 5 de octubre de 1918-Caracas, 2 de mayo de 1967), escritor y poeta, de los más representativos del país y representante del relato breve ecuatoriano.​

Su obra más conocida, publicada en 1959 y comparada con "Alturas de Macchu Picchu" dePablo Neruda, marcó un hito en la poesía americana y ecuatoriana. "Boletín y Elegía de las Mitas" sobre la cual Rodrigo Pesantez Rodas, opina: “es un poema de fundición, donde la historia se torna epopeya y el lirismo se vuelve monólogo y coro a la vez, para gritar la más grande profanación del siglo: la muerte y sacrificio de una raza de dioses dormida en el mito y de pronto despertada por la ambición conquistadora”.

Grupo Literario Madrugada.- Fue fundado por Dávila Andrade junto al publicistaGalo René Pérez,en Quito, en 1944. En la revista del grupo el autor solía publicar sus poemas, además de escritos críticos y políticos.

Poemas: Oda al Arquitecto(1946); Espacio me has vencido(1947); Catedral salvaje(1951); Boletín y elegía de las mitas(1956); Arco de instantes(1959); En un lugar no identificado(1963); Conexiones de tierra(1964); La corteza embrujada 1966); Canción a la cadena del blanco amor. En el 2018, celebramos en el Ecuador los 100 años de su nacimiento, esperando que la Academia Ecuatoriana de la Lengua, de Quito, realicen un homenaje al escritor y poeta que tuvo méritos suficientes para ser Premio Nobel de Literatura.