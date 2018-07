El mundo canta “Bella Ciao”

Atracar al ente emisor de papel moneda en España es el cometido de El Profesor y sus ocho pupilos, cada uno con nombre de ciudad: Tokio, Nairobi, Berlín, Denver, Oslo, Helsinki, Moscú y Río. Cada uno con diferentes habilidades delictivas.Su propósito es imprimir y llevarse dos mil millones de euros para repartírselos entre ellos.

Este es el argumento de la popular serie “La Casa de Papel” que se difunde por un canal en streaming. Ha causado sensación por todas las latitudes. Pero hay algo que llama la atención.

Y es el uso de una hermosa canción de amor y despedida titulada “Bella Ciao” cuya letra dice algo como esto: “Una mañana me he levantado y he encontrado al invasor/Bella ciao/ ¡Oh! Partisano me voy contigo porque me siento aquí morir/ Si yo muero como partisano tú me debes sepultar/Cava una fosa en la montaña bajo la sombra de una flor/Así la gente cuando la vea dirá/ Esta es la flor del partisano muerto por la libertad. Bella, ciao, ciao, ciao”.

Esta melodía data del año 1900 pero fue popularizada durante la dictadura de Mussolini en Italia. La cantaban los partisanos opositores al fascismo. En épocas más recientes se la ha cantado en manifestaciones populares en muchas capitales europeas. En la serie la cantan los atracadores como una protesta anti establishment. Aducen que emitir esos dos mil millones no afecta a nadie y menos al sistema monetario basado en el euro. ¿Será?