Diálogo con Stephen Hawking

“El pensamiento de Stephen Hawking, Diálogo con un genio”, es el título del último trabajo que acabo de publicar.

Por mi formación académica en Física y Matemáticas, y por mi curiosidad acerca de los misterios del universo infinito, me fue muy fácil entender lo que Stephen Hawking explica en sus obras de divulgación científica.

Así pues, al enterarme del fallecimiento del genio de la astrofísica, ocurrido el 14 de marzo del presente año, se me ocurrió escribir una obra en la que se expongan sus ideas fundamentales.

Aplicando el género periodístico de la entrevista, pero al revés, establezco un diálogo imaginario con Stephen Hawking.

Me explico: en una entrevista normal, primero se formula la pregunta y luego se recibe la respuesta; en mi diálogo, en cambio, conozco de antemano la respuesta, y luego formulo la pregunta. Me di el lujo y el placer de leer las obras de Hawking y extraer de ellas todas las ideas que a la gente le pueda interesar, acerca del origen del universo, los agujeros negros, las fuerzas fundamentales de la naturaleza, el futuro de la humanidad, los viajes al pasado y al futuro, etc. Son 114 respuestas que Hawking da a mis preguntas. El escrito contiene además la autobiografía del gran científico. Agradezco al señor Director de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” Núcleo de Imbabura, Luis Fernando Revelo, por haber hecho posible la publicación de mi trabajo.