“Pola” se lució en tierra limeña

Ibarra. Antes de su viaje a Lima-Perú, para tomar parte de la Copa Panamericana Élite, Paula Jara Andrade le dijo a un equipo de Diario EL NORTE que su objetivo era estar entre las cinco mejores de su categoría.

Este domingo 05 de agosto, “Pola” lo consiguió tras obtener la medalla de plata en esta exigente prueba de triatlón. Dos compatriotas más lograron una destacada actuación. Se trata de Paula Vega (4to lugar) y Diana Vizcarra (5to lugar).

Reacción. “Me fue mejor de lo que esperé, logrando el podio. En realidad me siento súper contenta y agradecida, más que nada, con la preparación que he llevado y con el apoyo de todos quienes me han estado ayudando”, mencionó una satisfecha Paula Jara, quien forma parte de los registros de la Federación Deportiva de Imbabura, FDI.

Sobre la competencia explicó, que el nivel estuvo fuerte y que en la natación no salió del agua con el pelotón líder. Sin embargo, pudo recuperarse en el ciclismo ya que fue muy técnico y hubo algo de ascenso.

En la última prueba, el atletismo, dijo que le puso bastante ñeque y, así, logró quedarse con el metal de plata en esta competencia a nivel internacional.

Distancia sprit. En esta ocasión, la triatleta imbabureña Paula Jara y el resto de competidoras élites se enfrentarán a la distancia sprint.

Ellas realizaron 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de trote o carrera a pie.

Al final, la deportista ecuatoriana paró el cronómetro en un poco más de 1 hora con 4 minutos y logró un lugar en el podio de ganadores.