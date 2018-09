Campeonato Panamericano de Escalada deportiva será en Guayaquil

Ibarra. Las ganas de ver al campeón del mundo Carlos Granja y a Galo Hernández, en el Campeonato Panamericano de Escalada deportiva, que tenía sede la capital imbabureña, se esfumó. Se conoció que la plaza para que se desarrolle ese evento internacional se trasladó hasta Guayaquil.

Los motivos. En una entrevista anterior el presidente de la Federación Deportiva de Imbabura (FDI), Frethman Gomezjurado, anunció que Ibarra albergará a los mejores deportistas de en el Panamericano a celebrarse en noviembre. Sin embargo todo se cambió. El principal motivo fue la falta de recursos económicos.

“Querían que paguemos los uniformes, licencia internacional, inscripción del equipo de Ecuador, publicidad, graderíos y amplificación. En principio no se acordó eso. Solo era pagar la licencia. El Directorio ofreció 5 mil 700 dólares pero no se concretó. Vamos a adecentar el escenario para los Juegos de Menores. Lo que perdemos es no verles a nuestros campeones”, dijo el dirigente.

El valor que debía cancelar la Matriz del Deporte, para que el torneo llegue a Ibarra, ascendía a 10 mil dólares.

Además otro de los puntos que puso en balanza a los dirigentes de la FDI para no aceptar la propuesta de la Secretaría del Deporte, es que la implementación (presas), corría el riesgo de que no se quede en la Matriz del Deporte.

El certamen internacional está pactado cumplirse el 26 de noviembre.

Otro evento. Ahora los dirigentes de la Federación Provincial se enfocarán en los Juegos Nacionales de Menores, que se cumplirán en Ibarra.

La fecha de inauguración está definida. Será el 27 de septiembre a las 10:00 en Ibarra.