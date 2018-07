Mourinho insinuó que ‘Toño’ Valencia no se cuidó en las vacaciones

El Manchester United no ha comenzado con buen pie su gira por Estados Unidos en los dos encuentros disputados de la International Champions Cup con un empate y una derrota. La última ha generado malestar por lo abultada (1-4) y por el rival (el Liverpool). Y Mourinho, que lleva unos días con el gesto torcido porque no llegan fichajes y los titulares están de vacaciones después del Mundial, ha terminado de combustionar en la sala de prensa de Michigan, informó el sitio As.com.

El entrenador portugués no suele esconderse en los malos momentos y apunta con el dedo hacia sus propios jugadores si es preciso. Los sacrificados han sido Martial y Antonio Valencia. El francés abandonó la concentración la semana pasada para estar presente en el nacimiento de su bebe. “Él tuvo un bebé y llegó hermoso y lleno de salud, gracias a Dios. Pero él debería estar ya aquí y no está”, dijo a la televisión del club.

También tuvo tiempo de dar un toque al ecuatoriano después de lesionarse a los días de comenzar la pretemporada. “Solo espero que los chicos que se vayan de vacaciones se cuiden un poco y hagan lo que han hecho compañeros como Rashford y Jone, que volvieron antes para ayudar al equipo porque vamos a comenzar la temporada con problemas”.

Otro problema al que se está enfrentando Mourinho, y la mayoría de clubes de la International Champions Cup, son las bajas producidas por el Mundial. La mayoría de los titulares aún están de vacaciones y al entrenador portugués le está trastocando los planes. “Este no es nuestro equipo, no es nuestra plantilla. La mayoría de los que han jugado no van a jugar. Algunos de ellos ni siquiera van a pertenecer a esta plantilla. La acumulación de partidos está matando a mis chicos”.

Y de los que tiene a su disposición solo se salvan cuatro o cinco. “Tenemos cuatro o cinco jugadores que están muertos porque se preocupan por el club y por el equipo. Intentan darlo todo y se arriesgan porque no quieren que los chavales jueguen contra el Milán, Liverpool y Real Madrid. No quieren eso. Así que intentamos jugar estos partidos lo mejor posible”.