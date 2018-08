Morejón lidera el ranking Mundial en su categoría

Ibarra. Glenda Morejón no solo se subió al podio en el Campeonato Iberoamericano en Perú para recibir la medalla de bronce, sino que también rompió más de un récord y, ahora, lidera el ranking mundial en su categoría.

Según un análisis de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, en el evento que fue uno de los más técnicos en los últimos 20 años, Glenda logró récord nacional en las categorías Sub 20 y Sub 23. También un récord Sudamericano en la Sub 20 y el primer lugar del ranking mundial en su categoría.

Glenda Morejón destronó a la mexicana Alegna González.