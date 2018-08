Manabita ‘Chito’ Vera regresa a la jaula de la UFC

EE.UU. El peleador oriundo de Chone de 25 años, Marlon Vera peleara por novena vez en la reconocida empresa de Artes Marciales Mixtas como parte del evento preliminar de la UFC 227 que se realizará en el Staples Center de Los Ángeles, California.

Vera, quien a última hora reemplazó a Bharat Kandare, que tuvo una lesión en uno de sus entrenamientos, aceptó la oportunidad que le brindó Dana White, gerente de la UFC y entrara a la jaula desde las 17:15 de este sábado 4 de agosto del 2018.

‘Chito’ señaló que ha tenido una preparación con el equipo Team Oyama, lo que le permite estar preparado para lo que venga, acotó.

El manabita llega a este combate con dos derrotas en sus últimas peleas pero aseguró haber virado esa página y confía en la preparación rigurosa que ha tenido desde su última pelea perdida en Brasil.

Con un registro profesional de 10 victorias, cinco derrotas y un empate (10-5-1), Vera mencionó que llegar a donde está no ha sido fácil. “He recorrido un largo camino desde Ecuador y parece imposible, pero los únicos límites son los que ponemos, no hay obstáculo que no pueda superar, todo está en mi mente, puedo hacer lo que yo quiero, sólo tengo que visualizar y trabajar duro”, expresó.