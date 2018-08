La gira de ‘El Bolillo’ llegó a Ibarra

Ibarra. Una visita fugaz hizo ayer en Ibarra parte del cuerpo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol.

Con Hernán Darío Gómez a la cabeza, la delegación hizo un rápido recorrido al estadio Olímpico de Ibarra.

Acompañado de Nelson Aguirre, presidente de la Asociación de Fútbol de Imbabura (AFI), ‘El Bolillo’, dejó claro que la prioridad para la Tri es el primer partido ante Uruguay y no la Copa América.

La gira. El entrenador colombiano aseguró que es importante estar en los estadios y conocer el trabajo de los clubes.

Además volvió a ratificar que la Tricolor no es potencia.

“Ecuador no ha ganado la Copa América, no ha quedado primero en eliminatoria, no ha ido todos los mundiales.

Entonces Ecuador no es potencia”, dijo Gómez.

El seleccionador estuvo junto a Elkin Sánchez su hombre de confianza y preparador físico.

Se conoció que el estratega volverá el próximo miércoles para viajar al siguiente día a Tulcán al partido de la Tri sub 20 ante Colombia.

Nelson Aguirre, dirigente, aseguró que buscará la posibilidad de que la selección mayor haga algún tipo de trabajo en el estadio Olímpico.