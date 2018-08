Álvaro Coronado, La figura en el deporte otavaleño

Ibarra. El nombre de Álvaro Coronado de 34 años de edad, no es desconocido en el deporte barrial de Otavalo. Él se ha consagrado como jugador pero también como dirigente. En el Otavalo Fútbol Club, en el cual paseó su talento no solamente en torneos de fútbol once sino en fútbol sala, fue donde brilló con luz propia.

Dejó su marca. La lista es interminable de los equipos que jugó. Empezó en el elenco Brazil y vistió las camisetas de los clubes Siempre Solos, Otavalo FC, Amistad, Yanayacu, Atlas FC, El Cardón y Mónaco. En este último plantel actúa como titular en el Interligas de Fútbol. Álvaro también fue seleccionado de Otavalo y de Imbabura en fútbol sala.

Dirigente con éxito. Hace una década se estrenó como dirigente. Fue presidente del club Amistad FC de Otavalo.

“En el 2011 me nombraron presidente de ese plantel. Mi administración terminó en el 2013. Hay que aclarar que en ese entonces no existía la Liga Barrial”, dijo el dirigente y jugador.

Pero su salto a la palestra en ese campo fue en el 2014 cuando creó la Liga Barrial Valle del Amanecer. Él es fundador de esa institución que registra 15 equipos jurídicos.

El principal reto que cumplió al pie de la letra fue legalizar la Liga y los clubes. Se propuso participar en todas las disciplinas que presenta la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales de Imbabura (Fedeligas) como baloncesto (hombres y mujeres, fútbol femenino, atletismo. Actualmente trabaja en la construcción de la cancha de la Liga. Coronado también comparte la vida de dirigente con la profesional. Labora hace 10 años en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede en Ibarra como docente.