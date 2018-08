Kaviedes confesó que fue vendido en USD 10 millones

Guayaquil. Jaime Iván Kaviedes, leyenda del fútbol ecuatoriano, confesó ayer cómo fue que el Club Sport Emelec lo “recompró” de Italia para luego venderlo al fútbol español y convertirlo en el traspaso más caro de la historia del fútbol ecuatoriano.

Reacción. “Emelec me volvió a comprar del Perugia, en 2 millones 800 mil o 3 millones. Invirtieron ahí algo, me compraron el 50 % en 2 millones y medio. Y me vendieron el 100% al Celta en 10 millones de dólares... Soy responsable de lo que digo”, confesó el legendario goleador del Equipo de Todos, mencionó Kaviedes en una entrevista con Carlos Víctor Morales, informó Fútbolecuador.