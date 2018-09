Silvio Guerra llegó 14 con una odisea antes del Mundial

Ibarra. El atleta Silvio Guerra sacó la cara por el país en el Campeonato Mundial de Ironman 70.3 en Puerto Elizabeth, en Sudáfrica. El deportista superó todo tipo de adversidades antes de la competencia. Guerra terminó en el décimo cuarto lugar en la categoría de 50 a 54 años.

El apoyo. El carchense tocó puertas de la Secretaría del Deporte para viajar, pero nunca tuvo respuesta, así que buscó la ayuda de la Prefectura del Carchi y lo consiguió. “Me comuniqué con un gran amigo Homero Revelo para decirle de mi deseo de ir a Sudáfrica. Dijo que le iba hacer conocer al señor Prefecto de mi pedido. Me confirmó que me ayudarían con una gran parte para el pasaje”, escribió.

Sin hotel, ni descanso. Detrás de todo el esfuerzo en la competencia hay una odisea que vivió en carne propia. “Viajé desde Washington-Atlanta con destino a Sudáfrica, con más de 25 horas de trayecto, con una noche en Johannesburgo, para ir al siguiente día a Puerto Elizabeth donde fue el mundial. No conseguía hotel porque todo estaba copado, con contactos y la ayuda de Denisse, me hizo encargar las maletas y la bici hasta encontrar hotel. Armé la bicicleta y me fui a retirar mi número y a la vez a buscar hotel. Me tocó pagar algo más a fin de tener mi propio cuarto”.

El ecuatoriano no solo tuvo problemas para conseguir un sitio para descansar, sino para alimentarse. Lo que encontró fue un par de sándwiches ya que el cansancio le limitó ir a un restaurante. A las 06:30 del 2 de septiembre, fue a una tienda por un par de bananas, pan y té para desayunar, ya que la competencia era a las 08:57.

El mensaje. Para Guerra lo ideal hubiese sido llegar una semana antes, entrenar en el agua del mar, repasar el circuito de la bicicleta, descansar lo sUficiente y comer lo adecuado. “No piensen que los máster somos un estorbo, somos deportistas que nos merecemos respeto y apoyo”.