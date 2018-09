En Barcelona se volvieron a quejar por jugar al mediodía en Quito

Guayaquil. El estratega de Barcelona SC, Guillermo Almada dialogó con los medios de comunicación tras la derrota ante Liga de Quito y volvió a quejarse de los horarios del torneo local. “La FEF debería de revisar estos horarios. No se puede jugar a esta hora, hasta por un problema de cáncer de piel”, reclamó el estratega de nacionalidad uruguaya.

“Ni aquí, ni en ningún lugar del Ecuador. Si quieren jugar en la mañana, que sea más temprano, a las nueve de la mañana”. añadió el estratega quién lució molesto durante el juego. “Pasa que quienes toman estas decisiones (jugar a las 12), no se paran en la cancha al mediodía. Es una recomendación por salud de todos”.

“Los dirigentes de la Liga Profesional y la Federación deberían reunirse al mediodía con sol a trabajar. Los que deciden no tienen idea lo que se siente, esto causa cáncer de piel a todos, no solo a los jugadores”, concluyó. Es que ya van 21 años en los que Barcelona no le puede vencer a Liga de Quito en el Estadio Rodrigo Paz.

El lance mediático del entrenador provocó que varios directivos soliciten a la Liga Pro que, en su próxima reunión de presidentes, incluya el tema de la prohibición de jugar al mediodía en ciudades de altura, un debate que quedó en nada en el pasado.

Mientras tanto, varios clubes de la región interandina precisaron que la prohibición de jugar al mediodía también debe correr para los clubes costeños pues, el tan temido índice UV, también es muy alto en varias ciudades.