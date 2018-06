El Deportivo Ibarra no se presentó y el San Antonio sumó

Ibarra. El cronograma de la fecha 11 del Campeonato de Segunda Categoría se alteró. El compromiso entre el Deportivo Ibarra y el San Antonio no se cumplió a las 16:00 de este jueves 28 de junio de 2018, en el estadio Olímpico de Ibarra, como estaba establecido. El inspector de árbitros, Germán Recalde, junto a la terna de jueces, aplicó el reglamento y otorgó tres puntos al elenco visitante.

Los detalles. 40 minutos permaneció el equipo visitante en el gramado del estadio de Ibarra a la espera de que los árbitros tomen la decisión correcta. Al final, el compromiso no se cumplió. Pepe Portilla, representante del elenco ibarreño dijo que no existe crisis en el plantel y que el cuerpo técnico sigue con Agustín Delgado a la cabeza.

“Jugamos con la sub 17 completos pero no podían actuar los mismos en un segundo partido que es de Segunda. El partido se suspendió. Los jugadores del equipo de primera se les finiquitó en días pasados. Continuaremos en el torneo. Nos vamos a organizar mejor y nos presentaremos con los jugadores sub 17”, dijo.

Sanción. El reglamento del Campeonato de Fútbol de Segunda Categoría es claro. Hugo Espinoza, secretario de la Asociación de Fútbol de Imbabura (AFI) dijo que intentaron hacer actuar a la categoría sub 17 y aseguró que no es imposible que actúen en dos partido seguidos. “Sí habrá sanciones. El equipo que no se presenta deberá pagar una multa económica y perderá los puntos necesarios. Ese dictamen dará la Comisión Disciplinaria”, manifestó el dirigente.