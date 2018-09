Carchi tiene otro ciclista de talla mundial

El campeón de la Vuelta a Colombia y podio en la Vuelta a Asturias, el ecuatoriano Jonathan Caicedo dejó de ser un ciclista continental y se convierte en un ‘World Tour’. Así lo confirmó el equipo EF Education First-Drapac p/b que lo acaba de fichar, para el 2019 y ser compañero del colombiano Rigoberto Urán.

“Esta es una nueva etapa en mi vida deportiva”, dijo Caicedo en entrevista recogida por la página oficial del equipo. “Tengo que agradecer a EF Education First - Drapac p / b Cannondale por la oportunidad que me brindaron. Este es el paso más importante que he hecho profesionalmente “.

“Caicedo es nuestra apuesta comodín”, dijo el CEO de EF Pro Cycling, Jonathan Vaughters. “Empecé a observarlo después de su gran avance en la Vuelta a Asturias. Fue segundo detrás de Richard Carapaz (Movistar), que terminó en cuarto lugar en el Giro. Ese es el resultado que me llamó la atención. La victoria de Caicedo en la Vuelta a Colombia, aunque ya no es una carrera de la UCI, pero sigue siendo tan dura, selló el trato para mí. Él sabe cómo ganar una carrera a gran altitud, baja altitud. Cuanto más difícil, mejor “.

Vaughters espera que Caicedo comience su primer Grand Tour en su primera temporada con los diamantes rosa. “Es probable que compita en el Giro o la Vuelta”, dijo Vaughters. “Probablemente comenzará su temporada en Oro y Paz y trabajará para el Giro. Esa sería mi suposición. Es un buen cronista y es un buen escalador. Él tiene un pequeño sprint justo sobre él, también. Creo que es un tipo para montar una clasificación general en carreras montañosas “.

El carchense de 25 años se une al equipo gracias a la recomendación de su coterráneo Carapaz, integrante del Movistar Team y ganador de una etapa de Giro de Italia.

“Carapaz lo recomendó y se llamó a sí mismo el mayor fan de Caicedo. Crecieron compitiendo juntos”, dijo Vaughters..

“Quiero que mis nuevos compañeros de EF sepan que estoy orgulloso de ser parte de algo más grande que un equipo ciclista”, dijo Caicedo. “Estoy centrado en la bicicleta. Lejos de la bicicleta, soy como cualquier otra persona con esperanzas y sueños. Soy sociable con la gente, y espero ser reconocido como una persona humilde “.

Escuche la entrevista con Carapaz, quien recomendó a su compañero Caicedo para que se convierta en un ciclista World Tour.