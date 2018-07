Acompaña con tu auto a un ciclista, una propuesta desde las redes

Quito.- El pasado martes 16 de julio, Felipe Endara fue arrollado por un automóvil cuando de movilizaba en su bicicleta en la vía que conecta Quito con Cumbaya. El riesgo que corren quienes practican este deporte, en la zona urbana, sigue latente no solo de la capital ecuatoriana sino en todo el país.



Tras el incidente fueron múltiples las expresiones de apoyo para el deportista y al mismo tiempo el rechazo por la inseguridad que viven diariamente a bordo de una bicicleta. Uno de ellos, Raúl Araujo Iturralde, quien publicó un video (en vivo) en su cuenta de Facebook en donde propone a los automovilistas “escoltar” por unos minutos a un ciclista cuando este se encuentre entrenando en el camino.

“Estaba camino a mi local y me topé con este ciclista y con cosas como estas. Todo el mundo le lanza el carro al pana. No hay derecho que a la gente no le dejen usar la vía. Así que pierdan un poco de su tiempo en el auto y si ven un ciclista denle una mano, pierde pocos minutos pero no le ofendas a alguien que sale a hacer deporte héchenle una mano al ciclista”, narraba Araujo quien es propietario de un local de bicicletas en la capital.

A la campaña se sumaron diferentes personalidades y figuras del deporte como la ciclista de montaña quiteña Johanna Córdova, Martín Sáenz y el periodista deportivo Alberto Astudillo.