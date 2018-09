A Valverde y Carapaz no les respondió el cuerpo

El equipo de Movistar Team no pudo seguir el ritmo frenético de la competencia y en los últimos kilómetros se encontraron con un Simon Yatres (MTS) combativo. El conjunto telefónico lanzó a Nairo Quintana al ataque en el 12 km de final, mientras Richard Carapaz le facilitaba la ruta a su acompañante Alejandro Valverde. A dos etapas de que concluya la competencia Carapaz se mantiene en el casillero 20 de la tabla general, mientras que el español es segundo y el colombiano sexto.

“Un día duro. Hemos jugado a ganar, pero a veces se gana y otras, se pierde. Los rivales han estado mejor que yo; hay que aceptar las cosas como vienen. Hemos sufrido, hemos perdido algo de tiempo, pero seguimos estando segundos, seguimos en la lucha y es lo importante. Cuando ha arrancado Yates me he quedado con Carapaz para ver si era posible que Richard cerrase ese primer corte, pero se nos ha hecho cuesta arriba a los dos y al final, pese a la ayuda de Nairo, he terminado un poco ‘apajarado’. Por desgracia, el cuerpo no siempre responde igual”, manifestó Valverde en entrevista con el portal de Movistar.

El desgaste y la altitud impidieron a Valverde reducir las diferencias y concluyó octavo, a 1’12” de Pinot, vencedor de la etapa y conservaba, por 20″, su segunda plaza sobre Kruijswijk. Este sábado la vigésima etapa se disputará entre Andorra-Escaldes-Engordany y el Coll de La Gallina, de 97,3 kilómetros