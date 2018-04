Hugo Pasquel ganó, por tercer año consecutivo, la Cacería del Zorro

Sin marcos

Hugo Paquel sumó ayer su tercer título como campeón de la Cacería del Zorro en la categoría Élite. La caída que tuvo en la prueba de los peñaroles no impidieron, al experimentado jinete de 25 años y a su fiel corcel “Persea Mystic”, para que defiendan su corona por tercer año consecutivo.

“Me siento contento. Otro sueño cumplido. Las cosas se pusieron complicadas. La yegua tuvo una fuerte caída. Estuve a punto de dejar la carrera. Sin duda mi familia, mi novia, mis seres queridos, mis amigos, Dios y tres angelitos que tengo en el cielo fueron los que me motivaron para no rendirme en esta prueba”, fueron las palabras del jinete ibarreño que festejó con emoción su triunfo.

PORMENORES

Luego del desfile y con el inicio de la lluvia se realizó los dos últimos recorridos de los jinetes.

La prueba más difícil sin duda alguna fue la de los “peñaroles” en donde más de un jinete se cayó con su caballo. La humedad y el clima les jugó una mala pasada.

Entre los que sufrieron una caída estuvo Hugo Pasquel. Su yegua se golpeó muy fuerte y estuvo a punto de no competir.

INICIÓ EL RETO

La competencia hípica finalmente arrancó con la carrera de la categoría Junior. Aquí defendía su título Erick Tolagasí que luego de un buen desempeño logró defender su puesto como “Zorro”. El jinete de 13 años corrió en su corcel “Toreana”.

En la siguiente prueba se definió a la categoría Adultos. Allí el mejor fue Hipólito Morales que nuevamente defendió su título este año. En Amateur Jorge Cedeño se coronó como nuevo “zorro” y de igual forma Dilan Morales en la misma categoría.

La prueba más esperada llegó cerca de las 17:00 con la categoría Élite. Hugo Pasquel estaba listo para defender su título ante los imponentes contrincantes que no iban a dar tregua al actual campeón.

Cuando dieron la partida Pasquel salió con todo en su yegua “Persea Mystic” y recorrió el trazado con mucha habilidad sacando gran ventaja a sus rivales.

La prueba se definió y Hugo Pasquel demostró su alegría al llegar a la meta. Sus familiares y amigos se unieron a su festejo y le respaldaron al campeón ibarreño que por tercer año consecutivo defiende este título en su categoría.

La alegría de su triunfo fue evidente en sus ojos vidriosos que con su voz entrecortada agradeció ante los medios de comunicación a todas aquellas personas que siempre estuvieron allí para apoyarle. Para el monarca de esta prueba hípica fue un reto muy difícil pero agradeció infinitamente a su yegua por haberle permitido lograr el triunfo.

Ahora su corcel se retirará de las competencias para dedicarse a la crianza.

Un merecido premio para la fiel acompañante de Pasquel.