Byron Guamá sigue liderando la Vuelta a Ibarra (video)

Domingo, 25 Septiembre 2016

Byron Guamá ratifica ser el mejor otro año más. El carchense logró los 50 kilómetros en dos horas con cinco minutos en la sexta edición de la Vuelta a Ibarra que se realizó el domingo 25 de septiembre.



Con una coca cola helada lo recibió su esposa, Alejandra Reyes. “En la llegada ya sabemos lo que a él le gusta, una coca cola bien helada. Siempre lo apoyamos, lo estamos esperando. Cuando está fuera del país siempre estamos pendiente”.



Esta pareja tiene dos hijos: Daniela, de nueve años y Matías, de cinco. Guamá le dedicó su triunfo a la cumpleañera de hoy ‘Danielita’. “Fue un recorrido muy duro, hubo bajadas resbalosas, pero disfrutando con todos los amigos”.

El descenso estuvo difícil para el carchense. “Siempre se trata de ir tranquilo, pero donde se puede apretar, apretar... al final ya apreté para poder ir solo”.



El año anterior en esta misma carrera, Guamá hizo una hora con 48 minutos. “Hoy se alargó más el recorrido”.



En la categoría Sénior el primer ciclista en llegar a la meta fue Israel Galarraga, quien recorrió 28 kilómetros. “Fue una carrera muy intensa, ya que tengo un contrincante que es muy fuerte (Leandro Limaico).

Faltando un kilómetro comenzó la pelea y vinimos en la bajada dando todo lo que se tiene”.

Amanda Vega consiguió estar en el podio, fue la primera mujer en llegar a la meta en la categoría Damas Abierta. “Fue una carrera muy dura y exigente”. No esperó este triunfo, pero se sentía contenta, familiares y amigos la felicitaban con un abrazo.

Su rival en esta carrera fue la colombiana Aura Pérez, quien se mantenía en una distancia de 50 metros. “Para mí fue una competencia muy dura desde el principio. Ayer (sábado) estuve corriendo en la competencia de Trail and Bike, en Quito, era una prueba que nunca había competido y tuve que correr 10 kilómetros de atletismo, por eso hoy sentí las piernas pesadas, muy estropeadas, no pude dar mi 100%, no me rendía subiendo, que siempre es mi fuerte”, contó Aura.



En la última subida ya faltando cinco kilómetros para la meta, la pasó la primera competidora. “No tuve reacción y me resigné. Lo único que esperaba era llegar”.



La colombiana dijo que amaneció muy mal, pensó que tal vez no iba a ocupar podio. “Pero me sentía feliz porque casi la mayoría del trayecto venía un puesto adelante, a ratos me quería dar calambre, pero gracias a Dios no pasó nada”.