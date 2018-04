Este 2016 no habrá cruce a Yahuarcocha

Sin marcos

/ 1 Ratio:/ 1

Detalles Categoría: DEPORTE Publicado el Jueves, 22 Septiembre 2016 12:14 Escrito por : Visto: 1520

IBARRA. La edición número 11 del Circuito Natatorio a la laguna de Yahuarcocha no se realizará el próximo domingo como se indica en el programa de fiestas por los 410 añs de fundación de Ibarra.

El evento estaba organizado por el Comité de Natación de Imbabura, pero al no tener el apoyo económico para cumplir con el certamen natatorio, éste no se realizará. Así lo confirmó Jorge Guevara, presidente del Comité de Natación.

REACCIÓN

Guevara mencionó que como todos los años, desde que realizan la competencia, acuden al municipio de Ibarra para que el evento sea incluido en el programa de fiestas de la ciudad y, además, el GAD de Ibarra apoye con un monto económico.

Pero, según el presidente del Comité de Natación de Imbabura, por descuido de una secretaria que labora en Comisión Permanente de Fiestas, el documento no fue entregado a tiempo y, debido a eso, no pudieron obtener el aporte económico para que se realice una nueva edición del Circuito Natatorio a la laguna de Yahuarcocha.

Julio César Barahona, principal de la coordinación de Deportes del GAD de Ibarra, mencionó que ellos no están al frente de la organización del evento natatorio. Explicó que no todos los eventos que aparecen en el programa de fiestas son auspiciados y financiados por el cabildo.

Él desconoce totalmente quién está al frente de la organización del cruce.

Sobre este particular también fue consultado Patricio Mena, director del Departamento Técnico Metodológico de la Federación Deportiva de Imbabura (FDI). “Realmente nosotros no tenemos conocimiento de ese evento. Como departamento técnico no hemos dado el aval y, menos, Federación”, explicó Mena.

También añadió que ellos no tienen ninguna idea de quién está a cargo de la organización de la competencia natatoria.