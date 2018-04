El United y el City se enfrentan en un disputado derbi de Manchester

Sin marcos

Londres (EFE).- El Manchester United y el Manchester City disputan este sábado en el estadio Old Trafford uno de los derbis más esperados de la Premier inglesa en una cuarta jornada en la que también destaca el enfrentamiento entre el vigente campeón de liga, el Leicester y el Liverpool.

Los dos equipos de Manchester, al norte de Inglaterra, lucharán por sumar los tres puntos para mantener inmaculado el inicio de la temporada, ya que junto con el Chelsea de Conte, son los únicos clubes con pleno de victorias en lo que va de liga.

El City, que durante la temporada pasada no marcó en ninguno de los partidos ante el United, 0-0 en Old Trafford y 0-1 en Etihad, buscará en esta nueva cita derrotar al eterno rival.

La principal ausencia de los 'Citizens' será la del Kun Agüero, quien no estará disponible el sábado tras ser sancionado para los próximos tres partidos por su codazo al central del West Ham, Winston Reid.

Con quien sí podrá contar Guardiola será con Bacary Sagna ya recuperado de una lesión muscular y con el capitán del equipo Vincent Kompany, aunque el catalán aún sopesa incluirle en el once inicial.

Además de Sagna y Kompany, todo apunta a que los nuevos fichajes Leroy Sane y IIkay Gundogan, junto a Claudio Bravo podrían debutar durante el partido.

Por su parte el técnico luso dispondrá de Luke Shaw quien estará finalmente disponible a pesar de haberse retirado durante el partido con su selección.

En los 'Red Devils es duda Henrikh Mkhitaryan por una lesión en el brazo y el defensa Antonio Valencia, será evaluado cuando regrese de sus compromisos con la selección de Ecuador.

El capitán de los 'citizens' Vincent Kompany está de vuelta en los entrenamientos después de un problema en el muslo, pero es poco probable que correr la defensa plagada de lesiones de nuevo a la acción del club.

Jornada 4 de la Premier League:

- Sábado 10 de septiembre: Man Utd- Man City (12:30 GMT), Arsenal- Southampton (15:00 GMT), Bournemouth-West Brom (15:00 GMT), Middlesbrough-Crystal Palace(15:00 GMT), Stoke-Tottenham (15:00 GMT) West Ham-Watford (15:5 GMT) y Liverpool-Leicester (17.30 GMT).