Quinteros niega querer cambiar la sede de la Selección Nacional

Detalles Categoría: DEPORTE Publicado el Viernes, 02 Septiembre 2016 11:56 Escrito por : Visto: 991

API – Gustavo Quinteros, director técnico de la Selección Nacional, salió ante los medios para conversar acerca de la caótica derrota ante Brasil de ayer en el Atahualpa. Ante la creciente de rumores, el entrenador aseguró que no tiene redes sociales y que no piensa en un posible cambio de sede para la Selección Nacional.

“Quiero aclarar que no tengo cuentas de redes sociales y que no he pedido cambiar la sede para los partidos de la Selección”, aclaró el entrenador, que dirigió la práctica de este viernes en Monteolivo, donde los titulares hicieron gimnasio y los suplentes armaron un partido para ensayar fútbol en espacio reducido.

Además, Quinteros confirmó el llamamiento a entrenar de cinco jugadores de Independiente del Valle. Luis Ayala, Jackson Pita, Junior Sornoza y Dixon Arroyo fueron convocados para practicar nada más, mientras que Gabriel Cortez si tendría la oportunidad de jugar contra Perú el próximo martes en Lima.