Ocho deportistas ecuatorianos en el Top 10 de las Olimpiadas 2016

Domingo, 28 Agosto 2016

De los 38 deportistas ecuatorianos que participaron en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, ocho consiguieron meterse entre los 10 mejores de sus competencias, 4 de ellos con diplomas olímpicos, que se otorgan a quienes se colocan hasta el octavo puesto de la clasificación general.

Merecieron diplomas los púgiles Carlos Mina, de la división 81 kilos, y Carlos Quipo, de la serie 49 kilos, además de las pesistas Alexandra Escobar, de la serie 58 kilos, y Neisi Dajomes, de la categoría 69 kilos.

A criterio del metodólogo Oswaldo Vásconez, quien ha trabajado en el Ministerio del Deporte y Concentración Deportiva de Pichincha, y manifestó en una entrevista a El Telégrafo, el papel de los ecuatorianos en la tierra de la bossa nova no es malo y más bien es un indicador de aspectos que deben depurarse.

El primer tema que aborda es la doble eliminación de Andrés Chocho, descalificado en los 20 y 50 kilómetros marcha. En razón de las marcas del cultor, quien previo a desplazarse a Brasil registró destacadas actuaciones internacionales y ocupaba el sexto puesto en el ranking mundial, se abrió la posibilidad de pelear una medalla; no obstante, quedó excluido por acumulación de faltas.

Esto, de acuerdo con Vásconez, podría evidenciar que la deficiencia técnica del cuencano viene desde los inicios de su carrera y ha sido difícil corregirla en su madurez, ya que, incluso, se reforzó su entrenamiento con el español José Marín, especialista en biomecánica deportiva, sin lograr lo esperado.

“Un gesto técnico no se soluciona de la noche a la mañana, es un proceso de mucho tiempo y debía aprenderlo en sus primeros años. Su preparación no fue mala; no se planificó para que sea descalificado”.