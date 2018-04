Presentación especial de José Angulo para el Ecuatoriano

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: DEPORTE Publicado el Jueves, 18 Agosto 2016 12:35 Escrito por : Visto: 1217

Javier Torralbo, director deportivo del Granda CF, fue quien tuvo a cargo el honor de presentar a José Angulo en forma oficial en un acto que contó con la presencia masiva de hinchas nazaríes.

El delantero ecuatoriano, José Angulo, fue presentado este martes de una manera especial, hinchas y dirigentes disfrutaron de un momento ameno donde el ecuatoriano fue el invitado especial.

"El club ha hecho una gran inversión, pero tenemos que ir despacio con él, darle tiempo. Lo más importante que tiene que aportar son goles, es lo que nos va a hacer vibrar a todos, viene de una Liga que es menor como la ecuatoriana, hicimos una inversión a futuro no al presente", acotó.



El ecuatoriano señaló que su “sueño es anotar muchos goles, diez goles estaría muy bien. Me siento cómodo jugando de nueve, pero puedo jugar por fuera también. Mis goles se los dedico primero a Dios y después salgo corriendo y no sé ni qué hago", amplió.



El jugador de 21 años también tuvo tiempo para bromear con los hinchas, se mostró muy tímido al comienzo pero de a poco fue agarrando confianza, "Aparte de futbolista me gustaría ser policía", comentó con humor.

Mira el video aquí.