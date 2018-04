Messi regresa a la selección argentina y dice que ama a su país

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: DEPORTE Publicado el Viernes, 12 Agosto 2016 14:54 Escrito por : Visto: 1036

EFE. Lionel Messi, futbolista del Barcelona, confirmó este viernes mediante un comunicado de su equipo de prensa remitido a Efe, que continuará jugando con la selección argentina tras anunciar, el pasado 26 de junio, que la abandonaría nada más perder la final de la Copa América Centenario ante Chile.

"Amo demasiado a mi país y a esta camiseta", explicó el delantero azulgrana. "Veo que hay muchos problemas en el fútbol argentino y no quiero crear ninguno más. No quiero causar ningún daño, siempre pretendí todo lo contrario, ayudar en todo lo que pude", añade el escrito.

A su juicio, hay que arreglar "muchas cosas" del fútbol argentino, pero prefiere hacerlo "desde dentro y no criticando desde fuera".

De este modo, el jugador argentino confirmó que continuará dentro del cuadro albiceleste, que tendrá que afrontar los partidos de clasificación para el Mundial de Rusia ante Uruguay el 1 de septiembre en Mendoza (oeste de Argentina) y frente a Venezuela, el día 6 del mismo mes en la ciudad de Mérida.

Horas después de la rueda de prensa que ofreció el seleccionador argentino Edgardo Bouza, en la que se mostró esperanzado de la continuidad de Messi, dio la razón a su nuevo técnico, con quien se reunió esta semana en Barcelona.

"Me da la impresión de que después de hablar por teléfono con él me va a autorizar a que lo ponga en la lista, pero no me quiero adelantar a algo que va a suceder", dijo este mediodía Bauza ante los medios de comunicación.

Atrás quedan las palabras de Messi tras perder contra Chile otra final con Argentina. El astro del Barcelona, desolado, sorprendió al mundo al anunciar su adiós:

"Ya está, se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está. Ya está, ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina. Me voy sin poder conseguirlo", dijo en la zona mixta del MetLife Stadium de New Jersey.

Casi dos meses después de aquellas palabras, el jugador del Barcelona ha meditado su decisión y recalcado que su amor por Argentina le ha hecho dar un giro a su determinación: "Me pasaron muchas cosas por la cabeza el día de la última final y pensé seriamente en dejarlo, pero amo demasiado a mi país y a esta camiseta", declaró.

"Agradezco a toda esa gente que quiere que siga jugando con Argentina, ojalá podamos darle alguna alegría pronto", agregó.

La 'Pulga' obtuvo con Argentina el Mundial Sub'20 de Holanda 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Sin embargo, con la selección absoluta no ganó ningún título y fue subcampeón en la Copa América de Venezuela 2007, en el Mundial de Brasil 2014, en la Copa América de Chile 2015 y en la Copa América Centenario de 2016.

Messi, por tanto, continuará liderando a un grupo que marcha tercero en el grupo de clasificación del Mundial de Rusia. Con 11 puntos, está a dos de diferencia de los líderes, Uruguay y Ecuador.